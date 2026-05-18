Началась реконструкция улицы в Балашихе для строительства больницы

В городском округе Балашиха на улице Шестой начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия. На данный момент бригада уложила около 100 метров из запланированных 600 метров.

Как сообщил руководитель проекта компании «МСУ 1» Илья Метальников, это первый значимый этап в рамках масштабной реконструкции улицы. После завершения асфальтирования строители приступят к переустройству инженерных сетей, включая модернизацию кабельных линий, обновление водопровода и переукладку газопровода.

Эти мероприятия напрямую связаны со строительством многопрофильной больницы. Обновленная инфраструктура улицы Шестой обеспечит удобный подъезд к медицинскому комплексу.

На текущем этапе на объекте работают 8 человек, но в ближайшее время численность персонала увеличится до 25. Помимо улицы Шестой, до сентября текущего года реконструируют также улицу Струве. Далее планируется начало реконструкции улицы Бояринова, а в июле–августе — подготовительные мероприятия на улицах Главной, Автозаводской и Пролетарской. Всего для нужд больницы реконструируют шесть улиц.