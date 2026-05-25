Улицу Струве в Балашихе реконструируют в 2027 году

В городском округе Балашиха стартовали подготовительные работы по реконструкции улицы Струве. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Подмосковья, на данный момент строительная готовность объекта составляет 3%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Сейчас на объекте ведется замена грунта с последующей обратной засыпкой с послойным уплотнением».

Работы проводятся на участке длиной 680 метров — от пересечения с улицей Корнилаева до дома № 3. Строители планируют расширить проезжую часть до четырех полос движения и построить новый участок дороги длиной 115 метров, который соединит улицы Струве и Рождественскую. Также будут обустроены тротуары по обеим сторонам, 50 парковочных мест вдоль дороги и четыре остановки общественного транспорта.

Реконструкция дороги улучшит проезд к строящейся областной больнице, а пропускная способность дороги вырастет в два раза.

По контракту завершить реконструкцию планируют в третьем квартале 2027 года, однако работы могут быть закончены уже к концу этого или началу следующего года.

Параллельно в Балашихе ведется масштабная модернизация улично-дорожной сети. В южной части города построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью около 13 километров. Среди них — Носовихинское шоссе, улицы Шестая, Пролетарская, Бояринова и Керамическая. Также планируется построить путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединить улицу Главную с улицей Пригородной. Благодаря этим мероприятиям к 2028 году транспортная доступность улучшится для более чем 500 тысяч жителей.

