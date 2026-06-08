Жителей Подмосковья пригласили на акцию по сбору макулатуры «БумБатл»

Зарегистрироваться для участия в новом сезоне Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» можно уже сейчас. В зачет пойдут акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные с 1 марта 2026 года. Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с Движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России.

«Подмосковье традиционно входит в топ регионов по количеству участников акции, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Так, в минувшем сезоне наша область заняла второе место в России по количеству собранной макулатуры, уступив только Москве и серьезно опередив Санкт-Петербург».

Акция объединяет детские сады, школы, вузы, колледжи, компании и промышленные предприятия, а также отдельные семьи. Главный критерий оценки активности — количество собранной макулатуры. Регистрация проходит на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф.