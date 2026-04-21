Началась подготовка студентов в Школе сервисных отрядов Московской области

19 апреля состоялось первое занятие образовательной программы Школы студенческих сервисных отрядов — 2026. Она реализуется Московским областным региональным отделением организации «Российские студенческие отряды». Участвовать в обучении будут студенты колледжей и вузов Московской области.

Программа нацелена на развитие профессиональных навыков студентов по профессии рабочего служащего «Официант 3-го разряда». Занятия проходят в формате практико-ориентированного обучения. На первом уроке участники познакомились с направлением студенческих сервисных отрядов, узнали об истории движения и ключевых требованиях к работе в сфере обслуживания.

Участники программы изучают основы организации сервиса, стандарты обслуживания, конфликтологию, а также развивают надпрофессиональные навыки, такие как коммуникация, стрессоустойчивость и работа в команде. Практическая часть обучения включает отработку профессиональных действий, которые необходимы для работы в сфере общественного питания и гостеприимства.

«Школа сервисных отрядов позволяет выстроить понятную траекторию подготовки студентов: от получения базовых знаний до выхода на реальные объекты», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Особенность программы — ее практико-ориентированный характер и тесная связь с работодателями. В течение года студенты будут проходить практическую подготовку на региональных объектах.

По итогам обучения участники получат свидетельства государственного образца, подтверждающие освоение профессии «Официант 3-го разряда». Летом более 1000 студентов Московской области будут трудоустроены на предприятиях сферы гостеприимства.