Почти 40 водоемов очистят в Подмосковье в этом году

По завершении нерестового периода специалисты приступили к очистке водоемов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». Первым объектом стал пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил: «Пруд, площадью 6,5 гектара, уже давно стал излюбленным местом для прогулок и тихих рыбалок. Пришло время сделать водоем еще красивее, чем он был до этого. Мы приступаем к комплексной очистке, чтобы вернуть водоему природную привлекательность и обеспечить комфортный отдых для десятков семей».

Работы включают очистку водной глади от плавающей растительности, подъем и утилизацию бытового мусора, удаление аварийно-опасных деревьев и скашивание воздушно-водной растительности. В зависимости от глубины водоема, расчистка ведется либо вручную, либо с использованием специализированной плавучей техники.

Далее мероприятия по расчистке продолжатся на других водоемах, включенных в программу «100 прудов и озер». В этом году планируется расчистить 39 водных объектов, выбранных жителями региона.

Перечень можно найти по ссылке.