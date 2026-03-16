Набор волонтеров для голосования за благоустройство начался в Серебряных Прудах

В Подмосковье официально стартовала кампания по набору волонтеров для сопровождения Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Само голосование, в ходе которого жители выберут, какие скверы, парки или площади обновят в 2027 году, пройдет с 21 апреля по 12 июня.

Однако подготовка начинается уже сейчас. Задача волонтеров — стать связующим звеном между государством и гражданами, помогая каждому выразить свое мнение. Проект реализуется уже шестой год, демонстрируя высокие результаты. Как отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области, в прошлом году региональный штаб объединил более 3,8 тысячи неравнодушных людей, из которых 24 активиста представляли Серебряные Пруды. В этом году округ планирует расширить команду помощников.

«Добровольцы в Серебряных Прудах возьмут на себя важные функции: информирование, техническая поддержка, событийное волонтерство и канал связи. Для самых активных участников предусмотрены меры поощрения: благодарственные письма, которые пополнят портфолио, и памятные подарки», — сообщили организаторы.

Процесс регистрации состоит из двух шагов: подать заявку на региональной платформе волонтеров Подмосковья и зафиксировать свое участие на федеральном портале Добро.рф.