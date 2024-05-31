Набор водителей объявили в «Мострансавто»

Компания «Мострансавто» продолжает набор водителей. С начала этого года в различные филиалы на работу приняли свыше тысячи человек.

Водителям предприятия полагается расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья, увеличенный отпуск и другие привилегии.

Кандидат на должность водителя автобуса должен быть старше 21 года, иметь среднее общее образование, а также обладать водительскими правами категории D.

С актуальными вакансиями можно ознакомиться на сайте «Мострансавто», а также, позвонив по номерам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

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