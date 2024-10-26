Набор водителей мусоровозов с зарплатой до 170 тыс рублей объявили в Чехове

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Региональный оператор Чеховского кластера объявил набор водителей мусоровозов с правами категорий С, С1 и Е. Предприятие обещает зарплату от 65 до 170 тысяч рублей.

Водители, которые раньше не управляли мусоровозом, смогут пройти обучение в компании.

Среди преимуществ работы региональный оператор называет удобный график, официальное трудоустройство, соцпакет и бесплатное общежитие при необходимости. Зарплата — от 65 до 170 тысяч рублей в месяц.

Водители трудятся на современных мусоровозах, оснащенных автоматической системой загрузки и прессования мусора. В автопарке компании более 100 машин.

Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону +7 965 132-02-22, а также на официальном сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.