Набор в творческие кружки Дома культуры «Контакт» открыли в Химках

Дом культуры приглашает жителей города присоединиться к разнообразным студиям и творческим коллективам. Все занятия проводят бесплатно для участников разных возрастных категорий.

Для посетителей доступны следующие направления: театр-клуб «Страна развлечений» (10-65 лет) с изучением актерской психологии и сценической речи, вокальный коллектив «Хитрек» (11-22 года) с обучением работе с живым звуком, театральная студия «Мечта» (45-95 лет) с занятиями по актерскому мастерству.

«Мы стараемся делать все для того, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе в нашем ДК. Поэтому подготовили для химчан разных возрастов множество бесплатных активностей на этот год. С нетерпением ждем встречи с горожанами!» — подчеркнула директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Подробная информация о кружках размещена в социальных сетях учреждения. Запись осуществляется через официальный портал.