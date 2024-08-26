Набор в ряды коммунальных служб объявили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает на работу специалистов в сфере коммунального хозяйства. Заявки принимают по почте TsyrkovaTS@mosreg.ru и AstrakhantsevaNO@mosreg.ru.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду включает не только проверку многоквартирных домов и спецтехники, но и подбор квалифицированных кадров. По его словам, успех работы зависит от наличия сотрудников и правильного распределения обязанностей.

Сейчас в округах Московской области открыты вакансии для специалистов различных направлений. Уточнить подробную информацию можно по телефонам: 8 (916) 436-29-47 или 8 (915) 435-28-32.

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