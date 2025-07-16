Набор в молодежный трудовой отряд завершится в Солнечногорске 17 июля

Солнечногорские подростки от 14 до 17 лет имеют возможность устроиться на подработку в молодежный трудовой отряд «Чистогорье». Регистрация открыта до четверга, 17 июля.

Смена стартует 1 августа. Участники будут трудиться по четыре часа в день, в будние дни начиная с 9:00. Их основной задачей станет улучшение внешнего облика города: уход за зелеными насаждениями, уборка улиц, парков и скверов. Помимо этого, отряд будет вовлечен в волонтерскую деятельность.

Для участников в свободное время предусмотрена насыщенная развлекательная программа, включающая командные игры, мастер-классы, образовательные мероприятия и другое.

«В этом сезоне мы обновили подход к работе отряда. Мы провели ребрендинг формы, расширили спектр задач и разнообразили досуговую программу. Мы стремимся сделать этот первый опыт работы для подростков незабываемым и позитивным. Многие ребята возвращаются в отряд из года в год, начиная с 14 лет, и с нетерпением ждут начала работы», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова.

Для оформления необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить следующие документы: паспорт (подростка и одного из родителей) с пропиской, СНИЛС, ИНН, справка из учебного заведения, медсправка 086/У, трудовая книжка (в случае отсутствия бумажной версии, работодатель оформит электронную), реквизиты карты «Сбер» (МИР).

С каждым участником будет заключен трудовой договор и оформлена трудовая книжка.

Более подробную информацию можно получить в Молодежном центре «Подсолнух» по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, дом 13 (вход с правой стороны здания), 4-й этаж, домофон МБУ МЦ «Подсолнух», кабинет № 10.