Набор в молодежный трудовой отряд «Чистогорье» начали в Солнечногорске

Подростков в возрасте от 14 до 17 лет приглашают присоединиться к Молодежному трудовому отряду главы Солнечногорска «Чистогорье». Участники смогут провести лето с пользой, помочь в благоустройстве округа и заработать.

Задачей участников отряда станет высадка, уход и полив растений, а также уборка улиц, парков и скверов округа. Работать нужно будет по четыре часа в день в будние дни. Также для участников предусмотрены развлекательные и развивающие мероприятия в нерабочее время.

В прошлом году в проекте, который реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, участвовали более 90 человек.

«Трудовой отряд — это прекрасная возможность для наших юных жителей получить первый опыт работы, внести личный вклад в благоустройство округа, развить чувство ответственности и командный дух. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы молодежь проводила лето продуктивно и интересно, совмещая труд с активным отдыхом», — подчеркнул глава Солнечногорска Константин Михальков.

Чтобы попасть в отряд «Чистогорье», нужно вступить в чат ВК или МАКС и до 10 июня подготовить пакет документов. В него входят паспорт с пропиской (свой и одного из родителей), СНИЛС, ИНН, справка с места учебы, медицинская справка, трудовая книжка и реквизиты карты. Количество мест в отряде ограничено. Документы принимают по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, дом 13, вход с правой стороны здания, 4 этаж.