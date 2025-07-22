Набор участников в творческие лаборатории начался в Балашихе

В преддверии фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты» в Балашихе открыт набор участников для трех творческих лабораторий. В этом году мероприятие посвящено 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики — знаковому объекту и символу города.

Под руководством опытных режиссеров, художников, архитекторов и дизайнеров участники смогут создать спектакль, арт-объекты и малые архитектурные формы. Эти творения останутся на территории фабрики и станут неотъемлемой частью городского ландшафта.

Лаборатории будут проходить в форматах site specific театра и паблик-арта, что позволит участникам раскрыть свой творческий потенциал и внести вклад в преобразование городской среды.