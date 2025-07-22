Набор участников в творческие лаборатории начался в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В преддверии фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты» в Балашихе открыт набор участников для трех творческих лабораторий. В этом году мероприятие посвящено 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики — знаковому объекту и символу города.

Под руководством опытных режиссеров, художников, архитекторов и дизайнеров участники смогут создать спектакль, арт-объекты и малые архитектурные формы. Эти творения останутся на территории фабрики и станут неотъемлемой частью городского ландшафта.

Лаборатории будут проходить в форматах site specific театра и паблик-арта, что позволит участникам раскрыть свой творческий потенциал и внести вклад в преобразование городской среды.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Принять участие приглашаются все жители старше 13 лет, готовые пройти полный цикл занятий в лабораториях. Участие бесплатное, а все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами.

Заявки принимаются до 30 июля. Итоги отбора объявят 1 августа. Финальные работы будут представлены на фестивале «Энтузиасты», который пройдет 20–21 сентября на территории сквера у Фабрики1830.

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