Набор участников в творческие лаборатории начался в Балашихе

В преддверии фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты» в Балашихе открыт набор участников для трех творческих лабораторий. В этом году мероприятие посвящено 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики — знаковому объекту и символу города.
Под руководством опытных режиссеров, художников, архитекторов и дизайнеров участники смогут создать спектакль, арт-объекты и малые архитектурные формы. Эти творения останутся на территории фабрики и станут неотъемлемой частью городского ландшафта.
Лаборатории будут проходить в форматах site specific театра и паблик-арта, что позволит участникам раскрыть свой творческий потенциал и внести вклад в преобразование городской среды.
Принять участие приглашаются все жители старше 13 лет, готовые пройти полный цикл занятий в лабораториях. Участие бесплатное, а все необходимые материалы и инструменты предоставляются организаторами.
Заявки принимаются до 30 июля. Итоги отбора объявят 1 августа. Финальные работы будут представлены на фестивале «Энтузиасты», который пройдет 20–21 сентября на территории сквера у Фабрики1830.
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