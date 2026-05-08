Набор студентов по программе «Современная педагогика» начали в Одинцове
Кафедра образовательных систем и педагогических технологий Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений открывает набор студентов магистерской программы «Современная педагогика и образовательный дизайн». Старт обучения состоится в сентябре.
Программу представят научный руководитель программы, кандидат педагогических наук, доцент Марина Пинская, студенты и выпускники магистратуры. Желающим принять участие необходимо заполнить форму регистрации до 13:00 15 мая.
Миссия кафедры образовательных систем и педагогических технологий — подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы образования, способных к эффективной реализации новой образовательной парадигмы XXI века, к проведению исследований в русле доказательной педагогики. Также ребят готовят к проектированию оригинальных методических продуктов.