Набор спортсменов в хоккейную команду открыли в Одинцове

Набор юных хоккеистов стартовал в спортивной школе «Одинцово». На лед приглашают мальчиков 2019, 2020 и 2021 годов рождения.

Будущих спортсменов научат уверенно кататься на коньках, работать с клюшкой и шайбой. В программу также входит общефизическая подготовка. Ребята будут тренироваться в составе команд и участвовать в турнирах и соревнованиях.

Группу 2019 года рождения ведет Александр Скугарев, 2020 года — Иван Суслов, 2021 года — Алексей Вахрушев. Тренировки проходят в Ледовом дворце «Армада» на улице Молодежной, 15 в Одинцове.

Узнать подробности и записаться можно по телефонам: +7 (498) 602-36-76 и +7 909 166-00-66.

Воспитанники «Армады» уже становились частью большого хоккея. В 2025 году Максим Ковалишин и Никита Мыльников привезли в Одинцово Кубок Харламова — главный трофей Молодежной хоккейной лиги, завоеванный в составе московского «Спартака».