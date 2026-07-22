Набор на специальность сварщика начали в Воскресенском колледже

В Воскресенском колледже начался набор на специальность «Сварочное производство» в рамках образовательной программы федерального проекта «Профессионалитет». Обучение длится 3 года и 10 месяцев и включает теоретические и практические курсы.

Студенты изучат материалы, технологии сварки, методы неразрушающего контроля и меры безопасности. Практическая подготовка будет проходить на современных сварочных станциях с использованием различных видов сварки. Также студенты освоят технику контроля качества сварных соединений, проектирование и чтение технических чертежей и сварочных планов.

Выпускники специальности будут востребованы в строительстве, тяжелом машиностроении и судостроении. По окончании обучения они получат квалификацию «Техник». Форма обучения — очная на базе 9 классов. В этом году предусмотрено 50 бюджетных мест.

Структурное подразделение № 2 находится по адресу: Воскресенск, улица Коммуны, дом 3. Телефон: 8 939 252-99-89. Более подробная информация представлена на официальном сайте колледжа.