Набор на обучение хоровому пению в ДШИ в Воскресенске завершат 14 сентября

Детская школа искусств «Элегия» в Воскресенске продолжает набор на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Хоровое пение». Заявление нужно подать до 14 сентября.

Хоровое пение является основой русской музыкальной культуры. Популярность этого вида искусства увеличивается с каждым годом. Больше 10 лет в крупных городах России реализуют масштабные хоровые проекты — «Город поет», «Хор на весь двор» и другие.

Когда человек поет в хоре, он учится слышать не только себя, но и других. Это школа коллективного музицирования, где рождается умение работать в команде, чувствовать общий ритм и дыхание. Дети постигают русскую певческую традицию, приобщаются к духовным и культурным ценностям, развивают эмоциональную отзывчивость и эстетический вкус.

Занятия в ДШИ «Элегия» проходят в творческой, доброжелательной атмосфере. Педагоги помогают детям не просто исполнять произведения, а проживать их, чувствовать образ и передавать эмоции. Хоровые коллективы «Элегии» — постоянные участники городских мероприятий и лауреаты конкурсов различного уровня.

Записаться на занятия можно через портал Госулуг или приложение «Госуслуги» (раздел «Кружки и секции»).