Набор на «Курс молодого журналиста» в Одинцове продлили до 27 октября

Одинцовский молодежный центр продлил набор на «Курс молодого журналиста» до 27 октября. На занятия приглашают молодых людей, желающих узнать секреты профессии и попробовать себя в роли репортера, редактора или ведущего телепрограмм.

На курсе участникам помогут разобраться, чем язык газеты отличается от языка телевидения, кто работает на телевидении и может ли корреспондент быть продюсером, а оператор — монтажером. Студенты получат ответы на вопросы где журналисты ищут темы и героев для своих материалов, что такое «нетленка» и какое она имеет отношение к телевидению.

«Курс молодого журналиста» позволит погрузиться в атмосферу прямого эфира: научиться готовиться к выступлению, побеждать страх камеры и справляться с критикой.

Обучение стартует 27 октября, занятия будут проходить каждый понедельник в 16:00. Продолжительность курса — с 27 октября по 22 декабря 2025 года.