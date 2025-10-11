Набор доноров крови объявили в Одинцовской областной больнице

Препараты крови крайне необходимы для работы нескольких важных отделений Одинцовской областной больницы. Среди них — реанимация, гематология, акушерство и гинекология.

Каждый день в учреждении требуются донорские компоненты крови, а их запасы быстро истощаются. Важно помнить, что срок хранения крови ограничен, поэтому регулярное пополнение банка — вопрос, от которого зависит здоровье многих пациентов.

Прием организован в понедельник, вторник и четверг с 8:30 до 12:00. Стать донором просто — необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, а также пройти бесплатное медицинское обследование, которое включает осмотр терапевта и анализ крови.

Место сдачи крови — отделение переливания, расположенное по адресу: Одинцово, улица Маршала Неделина, дом № 11Б, на территории терапевтического корпуса. Дополнительную информацию можно получить по номеру +7 495 596-27-00.