Набор детей в спортивную школу стартовал в Серебряных Прудах

Спортивная школа «Юность» открывает двери для нового поколения атлетов и объявляет набор мальчиков 2019 года рождения в секцию футбола. Главное преимущество школы — квалифицированный педагогический состав.

Тренировки новой группы возглавит Алексей Фурин. Это наставник с многолетним стажем, который специализируется именно на работе с младшими возрастными категориями. Его методика сочетает в себе игровые элементы, необходимые для удержания внимания детей, и базу для развития координации, скорости и выносливости. Занятия в «Юности» проводятся бесплатно.

В распоряжении юных футболистов — современная инфраструктура: подготовленные поля, раздевалки и весь необходимый инвентарь для эффективного тренировочного процесса.

«Программа обучения — это не только бег с мячом. Воспитанников ждут регулярные интенсивные тренировки по графику, первые в жизни выездные турниры районного и областного уровней, а также товарищеские встречи. Футбол в „Юности“ — это школа жизни. Здесь закладываются основы дисциплины, ответственности за общее дело и умения работать в команде», — подчеркнули в спортивной школе.