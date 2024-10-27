Набор детей в секцию бокса объявили в Дмитрове

Школьники из Дмитрова могут освоить азы техники бокса под руководством опытного тренера. Идет набор в профильную спортивную секцию.

Ребят приглашают тренироваться с Рестемом Бетеряковым. Его стаж в боксе составляет более 50 лет. Он воспитал ряд мастеров спорта, которые представляют клуб бокса «Дмитров» на международных соревнованиях.

«Среди его воспитанников есть чемпионы России и Европы. Например, Ярослав Антипов стал победителем первенств России и Европы, Дмитрий Мичурин — финалистом первенства Европы, Максим Макарычев — призером международных и всероссийских турниров. Благодарим Рестема Бетерякова за огромный вклад в развитие спорта в Дмитровском округе!» — сказала заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.

Также более 20 лет Рестем Бетеряков работает тренером-преподавателем в спортивной школе олимпийского резерва по боксу Московской области и наставником клуба «Дмитров». Записаться на его занятия можно по телефону: +7 (909) 646-90-88 или в клубе по адресу: дом № 12 по Советской улице.

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