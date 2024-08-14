Набор детей начался в секции спортивного ориентирования в Павловском Посаде

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Фото: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Детей от 10 до 16 лет приглашают бесплатно заниматься в секции спортивного ориентирования в Доме культуры «Ленский» в Павловском Посаде. Ребят обучат работать с компасом, оказывать медпомощь, а также возьмут с собой на сплавы и в походы.

В секции занимаются беговым и велоориентированием. Дети смогут освоить навыки работы с компасом и спортивными картами, пройти профессиональную медицинскую подготовку по оказанию само- и взаимопомощи.

Также ребята поучаствуют в тренировках на местности, занятиях по физподготовке, смогут сдать нормативы ГТО и отправиться на сплавы и в походы, попробовать свои силы на областных и всероссийских соревнованиях.

Тренировки планируют проводить два-три раза в неделю. Записаться в секцию можно по телефону 8-915-071-68-87 или на Дне открытых дверей 24 августа в 12:00 в Доме культуры «Ленский».

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