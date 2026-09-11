Наблюдатели в Раменском округе прошли обучение перед работой на выборах

С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной и Московской областной думы, а в ряде муниципалитетов — депутатов местных советов. К этому дню активно готовятся и в Раменском округе.

Перед выходом на участок наблюдатели проходят инструктаж по нормам избирательного законодательства, чтобы визуально участвовать во всех действиях комиссии. В округе частью команды наблюдателей стала и молодежь.

Жители участвовали в формировании списка кандидатов, в разработке новой Народной программы и будут контролировать прозрачность выборного процесса — в качестве наблюдателей.

«В этом году я буду наблюдателем уже в третий раз, мне предложили от работы, я согласилась, было интересно попробовать», — рассказала специалист по работе с молодежью Софья Сергеенко.

Обучающие семинары для наблюдателей и представителей избирательных комиссий прошли по всему Раменскому округу. Занятия были посвящены полному циклу работы на выборах. Участникам объяснили, как проходит голосование и подсчет, что делать в спорных ситуациях и другие вопросы.

Выборы пройдут в течение трех дней, выразить свою гражданскую позицию может каждый желающий в возрасте от 18 лет.