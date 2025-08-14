Набережные 9 водоемов очистили в Ленинском округа за неделю

Активисты убрали неразлагаемый мусор, сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Совместно с неравнодушными жителями, сотрудниками муниципальных предприятий и администрации округа выполнили уборку на девяти локациях: на набережных Малого Тарычевского и Никифоровского прудов в Видном, Завьяловского пруда в поселке Битца, Петряева ручья в поселке Дубровский, пруда Киселки в деревне Горки, реки Пахра вблизи СНТ „Лагуна“, а также в районе поселков Володарского и Мещерино. Очистили набережную реки Купелинка в деревне Сапроново», — сказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

В администрации отметили, что водоемы расчищают после несознательных граждан. Среди собранного мусора — самодельные мангалы, обгоревшая древесина, пищевые отходы, бутылки и пластиковая упаковка. За неделю ликвидировали свыше 30 кубометров отходов.

В Ленинском округе постоянно прибирают водоохранные зоны и прибрежные полосы. В 2025 году очистили более 100 локаций.