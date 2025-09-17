Набережную возле пруда Красный ручей в Лотошине реконструируют к октябрю
В Лотошине продолжается масштабная реконструкция набережной возле пруда Красный ручей. Работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что подрядчики сейчас реализуют ключевые этапы проекта, который преобразит территорию площадью 14 гектаров. На набережной обустроят 4,1 километра пешеходных дорожек и создадут современную рекреационную зону.
Специалисты начали укладывать покрытие и монтировать инженерные коммуникации. Кроме того, они устанавливают габионы и малые архитектурные формы, создают входную группу и ведут работы по озеленению.
Проект предусматривает разнообразные возможности для жителей и гостей округа. Для детей на набережной появятся игровые комплексы с зонами воркаута и канатными конструкциями. Для любителей спорта создадут универсальную площадку с трибунами. У воды предусмотрены пляж с шезлонгами, площадка для пляжного волейбола и лодочная станция.
Позже на территории появятся пирсы, экологическая тропа и фотозона.
При разработке проекта особое внимание уделили гармонии с природой и экодизайну.
Работы завершат уже в октябре.