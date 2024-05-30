Набережную в Павшинской Пойме Красногорска благоустроят к концу августа

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Набережную в микрорайоне Павшинская Пойма в городском округе Красногорск благоустроят в этом году. Там построят пешеходный мост через реку Баньку.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. В регионе появятся шесть новых набережных. Работы пройдут по программе „Формирование комфортной городской среды“ в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“» — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На набережной для любителей бега проложат беговую дорожку, а у реки построят амфитеатр и зоны отдыха. Работы завершат к концу августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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