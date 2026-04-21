Набережную в Павловском Посаде и сквер в Коломне благоустроят к 25 мая

В Московской области готовятся к открытию сразу двух новых общественных пространств. Для посещения 25 мая станут доступны набережная и пешеходная зона возле озера Стахановское в Павловском Посаде, получившая название «В гостях у Сказки», а также обновленный сквер «Блюдечко» в Коломне.

В Павловском Посаде благоустройство охватывает прибрежную территорию озера площадью около 1,4 гектара. Там создают современное пространство для отдыха и прогулок: прокладывают пешеходные маршруты, устанавливают новые фонари и системы видеонаблюдения, формируют спортивные и детские зоны.

Помимо этого, проектом предусмотрены зоны отдыха с шезлонгами и навесами, арт-объекты, площадка с мангалами, лестницы и деревянные настилы, а также масштабное озеленение территории.