Набережную в Павловском Посаде и сквер в Коломне благоустроят к 25 мая
В Московской области готовятся к открытию сразу двух новых общественных пространств. Для посещения 25 мая станут доступны набережная и пешеходная зона возле озера Стахановское в Павловском Посаде, получившая название «В гостях у Сказки», а также обновленный сквер «Блюдечко» в Коломне.
В Павловском Посаде благоустройство охватывает прибрежную территорию озера площадью около 1,4 гектара. Там создают современное пространство для отдыха и прогулок: прокладывают пешеходные маршруты, устанавливают новые фонари и системы видеонаблюдения, формируют спортивные и детские зоны.
Помимо этого, проектом предусмотрены зоны отдыха с шезлонгами и навесами, арт-объекты, площадка с мангалами, лестницы и деревянные настилы, а также масштабное озеленение территории.
Основная часть работ уже близка к завершению, однако окончательное благоустройство и доработка инфраструктуры продолжатся до сентября.
В Коломне преобразуют сквер «Блюдечко», площадь которого составляет около 1,3 гектара. Проект победил во всероссийском конкурсе лучших решений по созданию комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений.
Сейчас на объекте проводят строительные работы: монтируют металлоконструкции, готовят основания и элементы будущей инфраструктуры. В обновленном сквере появятся пешеходные дорожки, освещение, системы информирования, беседки, качели, павильоны, смотровая площадка, а также новые зеленые насаждения и стенды с навигацией.
Открытие пространства запланировано на 25 мая, при этом полностью завершить благоустройство планируется до конца года.