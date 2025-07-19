Набережную Торфяного озера в поселке Нахабино благоустроят к осени

Вблизи озера Торфяного в поселке Нахабино городского округа Красногорск техника работает почти без остановки. Специалисты проводят масштабное благоустройство набережной водоема.

По словам депутата Мособлдумы Романа Володина, для благоустройства Торфяного озера из бюджета Московской области выделили 203 миллиона рублей.

«Это был один из главных наказов жителей, и сегодня мы ознакомились с планом производственных работ. Приятное впечатление», — добавил депутат.

Рабочие укрепляют берег габионами, укладывают дорожки и устанавливают бортовой камень. Помимо этого, они расчищают участки для спортивной и игровой площадок.