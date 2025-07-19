Вблизи озера Торфяного в поселке Нахабино городского округа Красногорск техника работает почти без остановки. Специалисты проводят масштабное благоустройство набережной водоема.
По словам депутата Мособлдумы Романа Володина, для благоустройства Торфяного озера из бюджета Московской области выделили 203 миллиона рублей.
«Это был один из главных наказов жителей, и сегодня мы ознакомились с планом производственных работ. Приятное впечатление», — добавил депутат.
Рабочие укрепляют берег габионами, укладывают дорожки и устанавливают бортовой камень. Помимо этого, они расчищают участки для спортивной и игровой площадок.
Площадь Инженерных бригад также реконструируют к осени. Жители любят бывать там не только летними вечерами — в зимнее время здесь собираются любители покататься на коньках. Ледовая площадка охватывает более одной тысячи квадратных метров.
При благоустройстве сквера отдельное внимание уделят освещению и озеленению. У памятника высадят можжевельники и цветущие кустарники. Работы планируют завершить к ноябрю.
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Набережную Торфяного озера в поселке Нахабино благоустроят к осени
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