Сегодня 11:20 Набережную Суворовских прудов в Лосино-Петровском округе благоустроят 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Благоустройство

Строительство

Лосино-Петровский

Активное благоустройство идет на набережной Суворовских прудов. Это единственное официальное место для купания в Лосино-Петровском.

Скоро на территории набережной появятся пляж, зона с лежаками, амфитеатр у воды, велосипедная дорожка, спортивная площадка, кафе и парковка. «Это наши родные места, называли их Сурики. Я вижу активную, масштабную стройку, после благоустройства будем ходить, отдыхать, загорать», — порадовалась местная жительница Елена Пятакова.

Рабочие укладывают дорожную плитку и бордюры. На спортивной площадке положили твердое покрытие, а теперь приступили к монтажу спортивного оборудования. Идут работы по сварке каркаса для прогулочных зон.

«Я сегодня убедился, что основные работы выполнены. Очень трудоемким было залитие фундаментных основ под сооружения. Опорная стена готова возле дороги, это очень важно — она большой объем закрывает. Металлоконструкции для променадов и стеллажей для отдыха, амфитеатр почти сделаны», — подвел итог после проверки хода работ глава округа Сергей Джеглав. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».