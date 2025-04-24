Набережную реки Купелинки в Ленинском округе благоустроят в 2025 году

На набережной реки Купелинки прошел субботник, после которого глава Ленинского округа оценил содержание территории. Он также отметил, что место благоустроят в этом году.

«После субботника мы осмотрели пешеходную зону на набережной реки Купелинка, занимающую 2,2 гектара. В текущем году планируем начать работы по ее улучшению. Будут проложены новые пешеходные дорожки, создана смотровая площадка, а также спортивные и игровые зоны. В оформлении территории будут использованы декоративные кустарники с разнообразной листвой и цветами», — рассказал Станислав Каторов.

В рамках субботника на набережной убрали мусор, обрезали сухие деревья, очистили ручьи. Для участников мероприятия организовали концерт местных коллективов, полевую кухню и мастер-классы.

«Мы пришли на субботник всей семьей. Пока взрослые занимались уборкой, дети участвовали в игровой программе и могли подкрепиться. Мы живем неподалеку, поэтому для нас важно участвовать в подобных мероприятиях. Я думаю, что наша набережная стала еще чище», — поделилась местная жительница Ольга К.

В субботнике поучаствовали добровольцы Подмосковья, активисты «Молодой гвардии», муниципальные депутаты, школьники, сотрудники администрации и местные жители.