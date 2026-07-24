Набережную реки Яузы в Мытищах откроют после благоустройства в октябре

Второй этап блигоустройства набережной реки Яуза продолжается в Мытищах. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства благоустройства, открытие зоны отдыха запланировано на октябрь.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая площадь обновляемой территории достигает 6,3 гектара.

Сейчас строители ведут подготовительные работы: выполняют планировку участка, разрабатывают грунт, обустраивают подстилающие и выравнивающие слои, прокладывают инженерные сети, устанавливают свайное поле и металлический каркас. Параллельно идут работы по устройству деревянных настилов, монтажу пешеходных дорожек и высадке растений. Это позволит создать современную и удобную инфраструктуру для отдыха и прогулок.

На набережной появятся пешеходные маршруты, системы освещения и видеонаблюдения, садово-парковое, информационное, детское и спортивное оборудование. Там будут работать площадки для выгула собак, установят входную стелу, обустроят пирсы, амфитеатр, лестницы и пешеходные тропы.