Набережную реки Гуслицы в Егорьевске благоустроят в 2027 году

В Егорьевске скоро приступят к благоустройству набережной реки Гуслица. Проект получил поддержку на федеральном уровне, став победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в минувшем году.

Работы развернутся в самом сердце города. Специалисты обустроят участок исторической набережной, а также приведут в порядок улицу Парижской Коммуны — она свяжет речной берег с главной городской площадью. Благоустройство охватит внушительную территорию в 2,5 гектара.

Главная задача — превратить это место в удобное, безопасное и открытое пространство. Там появится не только необходимая инфраструктура, но и зоны для отдыха и встреч. Архитекторы планируют сделать акцент на историческом облике набережной, добавив элементы, которые напомнят о культурном наследии города.

Сохранение экосистемы Гуслицы и ее зеленых берегов станет одним из ключевых приоритетов.

Егорьевск уже оценил, как преображение набережной меняет жизнь города. Ранее благоустроенный участок стал важной площадкой для событий молодежного центра «Маяк» — там проводят фестивали «Жаркое лето» и «Открытый микрофон». Удаленность от жилых домов позволяет свободно творить и самовыражаться, привлекая все больше участников.

Новая, более просторная и современная набережная Гуслицы откроет еще больше возможностей. В планах — проводить там масштабные события, в том числе фестиваль уличной культуры «Открытый город» и большой семейный праздник «Добродень».

Работы по созданию нового общественного пространства планируют полностью завершить в 2027 году.