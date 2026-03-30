Набережную реки Гуслицы в Егорьевске благоустроят в 2027 году

Егорьевск превращается в одну из привлекательных туристических точек Подмосковья. В Министерстве благоустройства региона отметили, что город системно преображается, обретая современное лицо при бережном отношении к истории.

Начало масштабным изменениям было положено в 2018–2019 годах, когда пешеходной стала площадь на пересечении улиц Советской и Парижской Коммуны, а пешеходная зона на Советской расширилась — там появилось новое освещение, лавки, «сухой» фонтан, деревянный лабиринт и качели.

В 2021 году работы продолжились на площади Александра Невского и прилегающем участке улицы Советской — проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Там обновили покрытие, установили скамейки, урны, видеокамеры и освещение, а также высадили деревья и кустарники. Центральным акцентом пространства стал памятник общественному деятелю Никифору Бардыгину.

Тогда же привели в порядок набережную реки Гуслицы протяженностью более 180 метров.

В 2023 году для горожан и туристов открылся парк «200 лет Егорьевску». Там обновили тротуары, построили роллерную трассу и велодорожку, оборудовали детские площадки по мотивам сказок Эдуарда Успенского, установили многофункциональную сцену и смотровую площадку «Голубой вагон». В 2024 в парке появились тематические зоны.

Продолжается капитальный ремонт стадиона спорткомплекса «Мещера» на Октябрьской улице.

Прошлым летом благоустроили сквер «60 лет Победы». Он превратился в современное пространство с молодежными и спортивными площадками, зонами для мероприятий и фонтаном в форме звезды.

В этом году очередь дошла до сквера «Технический сад»: там появятся площадки для занятий спортом, качели, беседки и навесы. Возле пруда обустроят зону отдыха с настилами и скамейками, высадят деревья и цветы.

В планах на 2027 год — благоустройство проспекта Ленина, бульвара Гагарина, набережной реки Гуслицы и сквера в шестом микрорайоне. В 2028 году обновление ждет и парк «Кедр».