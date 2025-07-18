Набережную озера Сенеж в Солнечногорске благоустроят в сентябре

К концу сентября 2025 года завершится преображение набережной озера Сенеж в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, депутат Совета депутатов Алексей Панкратов и сотрудники управления благоустройства проверили качество выполненных работ.

В рамках проекта планируется обустройство удобного спуска к воде, оборудованного лестницами и пандусом, что обеспечит доступность для маломобильных групп населения. Кроме того, на набережной появится пляжная зона и два новых пирса.

Сейчас подрядная организация занимается прокладкой пешеходного настила, общая протяженность которого составит около 1,5 километров. Вдоль маршрута установят лавочки и урны, обеспечат освещение и видеонаблюдение. Помимо этого, проложат пешеходные дорожки, проходящие через лесной массив, а также создадут зоны для прогулок и отдыха.

«В конце сентября мы планируем завершить и сдать этот объект. Сейчас уже полностью смонтировали свайное поле, где проходит тропа вдоль озера, также продолжают монтировать свайное поле для пандуса и тропы с выходом в городок», — рассказала начальник управления благоустройства и содержания территории Татьяна Попова.

Отметим, что проект по комплексному благоустройству набережной реализуют по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».