Набережную нижнего Ащеринского пруда благоустроили в Ленинском округе

В поселке Развилка Ленинского городского округа завершили работы по комплексному благоустройству набережной нижнего Ащеринского пруда. Проект, за который проголосовали 1307 жителей, реализовали благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Как рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев, набережная нижнего Ащеринского пруда превратилась в современное, безопасное и функциональное место.

«Новое общественное пространство стало комфортной зоной отдыха для жителей всех возрастов», — добавил Михаил Лосев.

Там создали пешеходные дорожки, установили систему освещения и обустроили комфортные зоны отдыха с архитектурными формами, скамейками и урнами. Помимо этого, территорию оборудовали камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Отметим, что в поселке Развилка Ленинского округа также благоустраивают сквер, расположенный между домами № 43 и № 45. Сейчас там полностью завершили демонтажные работы, специалисты подготовили основание под прокладку инженерных коммуникаций. На объекте трудятся шесть человек, задействовали две машины спецтехники. К 21 октября планируют завершить установку малых архитектурных форм и выполнить озеленение.