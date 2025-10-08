Набережную Нижнего Ащеринского пруда благоустроили в Ленинском округе

Береговую линию Нижнего Ащеринского пруда в поселке Развилка Ленинского городского округа модернизировали в рамках первой фазы улучшения территории. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов проверил качество выполненных работ.

Реконструкция затронула участок площадью полгектара. По словам Станислава Каторова, во время проектирования плана по благоустройству набережной во внимание принимали и пожелания жителей поселка Развилка.

«Мы организовали безопасное и практичное пространство, отвечающее актуальным стандартам. Здесь создали современные пешеходные дорожки, установили систему освещения, обустроили уютные зоны отдыха с малыми архитектурными элементами, добавили новые скамейки и мусорные контейнеры, а также выполнили дополнительное озеленение, формирующее гармоничную природную атмосферу», — отметил руководитель муниципалитета.

Станислав Каторов также добавил, что во время обновления набережной особый акцент сделали на безопасности: на территории установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Отметим, что обновление береговой линии Нижнего Ащеринского провели в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев, совокупная стоимость работ составила 28,2 миллиона рублей.

«Кроме того, по распоряжению главы Ленинского округа Станислава Каторова мы приступаем к разработке концепции благоустройства береговой линии Нижнего Ащеринского пруда в рамках второй фазы. В планах — модернизировать территорию от частного сектора до полей», — добавил Михаил Лосев.