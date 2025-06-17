Набережную на Суворовских прудах в Лосино-Петровском благоустроят к концу июня

Благоустройство набережной на Суворовских прудах в Лосино-Петровском завершается. Там появится прогулочная зона, новые скамейки, раздевалки и туалеты.

Как рассказали в министерстве по благоустройству Подмосковья, в летнее время набережная пользуется большой популярностью у жителей и гостей округа.

«Пляж и водоем привлекают людей пешей доступностью и красивой природой. Кроме того, пруды — это единственное место в округе, которое официально открыто для купания», — отметили в ведомстве.

На территории набережной обустроят комфортную зону для прогулок, а также привезут новый песок. Там будут работать новые раздевалки и туалеты, а также площадки для игр в волейбол и стритбол. На островке разместят беседку для проведения лекций. Работы планируют завершить к концу июня.