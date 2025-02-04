Набережную и сквер благоустроят в поселке Развилка в Ленинском округе

Благоустройство проведут на нескольких территориях в поселке Развилка. Там в этом году обустроят набережную Ащеринского пруда и сквер между домами № 43 и 45.

О благоустройстве этих объектов попросили жители. После объект включили в список социально-значимых инициатив.

«Кроме того, возле дома № 42 в этом поселке будет модернизирована детская площадка, а в рамках губернаторской программы появится новый большой детский игровой комплекс площадью 450 квадратных метров возле домов № 38 и 39», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Специалисты уже прорабатывают вопрос о включении в госпрограмму Московской области участка леса возле Старого поселка в Развилке. К следующему году также благоустроят Коробовский лесопарк.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе в этом году модернизируют шесть детских площадок, построят еще семь таких объектов. А в рамках программы комплексного благоустройства приведут в порядок 16 дворов.