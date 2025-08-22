Набережную Дмитрия Донского благоустроят в Коломне

Проект благоустройства набережной в Коломне победил во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Идею о приведении в порядок общественного пространства предложили жители.

Коломенцы обратились с инициативой к депутату Государственной Думы Никите Чаплину в 2021 году.

«Очень горжусь нашими коломенцами! Именно благодаря их инициативе мы выиграли конкурс на благоустройство набережной Дмитрия Донского. Эту замечательную идею поддержал и наш губернатор Андрей Воробьев. Уверен, что вместе мы сделаем наш город еще лучше и комфортнее», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Жители микрорайона Колычево высказали свои пожелания и идеи. Они отправляли письма в администрацию округа, голосовали в онлайн-опросе или обращались лично в молодежный центр «Русь».

По просьбам жителей на набережной Дмитрия Донского обустроят уличные туалеты и зоны для пикников. Жители также просили установить площадку для выгула собак, точки общепита, зону для культурных мероприятий и парковку. Спортсмены указали на то, что благоустройство нужно связать с горнолыжным спуском, который функционировал тут ранее.