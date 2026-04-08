Набережную Борисоглебского озера в Раменском откроют после благоустройства летом

Набережную Борисоглебского озера в Раменском откроют после масштабного обновления уже в этом году. Там появятся смотровая беседка, зона тихого отдыха, пешеходные дорожки, лыжная трасса и городской солярий.

Набережная Борисоглебского озера — один из ключевых проектов благоустройства в Подмосковье. Качество и темпы работ находятся на постоянном контроле. На очередную проверку вышли глава округа Эдуард Малышев, его заместители и сотрудники парка.

«В последний раз был здесь до Нового года. Работа активно велась в том числе и зимой. Сейчас порядка 75% работ уже выполнено. Я думаю, что мы набережную откроем уже к концу июня», — сказал Эдуард Малышев.

Сейчас в парке устанавливают ограждения, скамейки и урны, обустраивают освещение. Все будет выдержано в едином стиле старинной усадьбы Раменское. Ожидается, что место станет одной из самых популярных точек притяжения жителей и гостей округа.

«Мы выполняли работы по устройству настилов, они у нас получились прекрасные. Сейчас проводятся электромонтажные работы, установка опор освещения», — сказал руководитель проекта Борис Хабаров.

Сейчас на объекте трудятся более 10 рабочих и спецтехника. Завершающим этапом работ станет озеленение территории.