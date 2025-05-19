Набережную благоустроят в Наро-Фоминске

Работы ведутся в рамках третьего этапа, охватывающего участок вдоль реки Нара, простирающийся до стадиона «Трудовые резервы» и перинатального центра. Предыдущие этапы работ уже существенно изменили облик береговой линии: появились пешеходные дорожки, вымощенные брусчаткой, велодорожки, скамейки, деревянные настилы, спускающиеся к самой воде и уличная библиотека.

В рамках третьего этапа благоустройства на набережной появятся пешеходные зоны на сваях, смотровая площадка и пирс, теневые навесы, освещение, спортивная площадка, специальная зона для выгула домашних животных, обновленные зеленые газоны и информационные указатели. Кроме того, были разработаны маршруты для пешеходов и велосипедистов, позволяющие перемещаться по всей территории набережной. Если текущие темпы работ сохранятся, то уже в конце июня жители и гости Наро-Фоминска смогут официально насладиться новым общественным пространством.