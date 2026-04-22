На ж/д станциях Москвы и Подмосковья запустили профилактические видео

На пятнадцати цифровых экранах железнодорожных станций в Москве и Подмосковье начали показывать профилактические видеоролики. В них предупреждают пассажиров и пешеходов о правилах безопасности: напоминать об использовании установленных мест для перехода путей, необходимости убирать мобильные телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей, а также быть предельно внимательными в зоне движения поездов.