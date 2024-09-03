Машинист поезда предотвратил наезд на пешехода на ж/д путях в Коломне

На переезде 119-й километр в Коломне машинист экстренно остановил поезд из-за мужчины, перебегавшего железнодорожные пути. Это вызвало задержку в движении поездов и электричек на Москву.

Чтобы предотвратить наезд на пешехода, машинист вынужденно применил экстренное торможение. Мужчина остался жив и без травм самостоятельно покинул место происшествия.

Жителям Коломны напомнили правила безопасного поведения на железной дороге. Так, переходить пути можно только в установленных местах; перед переходом по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда; важно пропускать движущиеся составы и следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».