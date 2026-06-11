Более 250 переездов на МЖД оборудуют зонами видимости в этом году

В этом году на железнодорожных переездах создадут 254 специальные зоны, известные как «треугольники видимости». Для их создания территории, прилегающие к переездам, очищают от древесно-кустарниковой растительности и других объектов, которые ограничивают обзор для водителей и локомотивных бригад.

По информации Минтранса Подмосковья, наибольший объем работ будет выполнен на участках с интенсивным автомобильным и железнодорожным движением. Помимо этого, в текущем году на Московской железной дороге запланирован капитальный ремонт шести железнодорожных переездов в Московской, Тульской, Калужской и Курской областях.

Железнодорожники также проведут асфальтирование 378 переездов, заменят 59 комплектов резинокордового настила и восемь комплектов устройств заграждения переезда (УЗП). Московская железная дорога обращает особое внимание на вопросы безопасности на железнодорожных переездах и призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.