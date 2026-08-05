На железнодорожных переездах Подмосковья произошло девять ДТП за семь месяцев 2026 года

За первые семь месяцев 2026 года на железнодорожных переездах Московской железной дороги в Подмосковье произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Причиной всех аварий стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Для повышения безопасности на переездах железнодорожники проводят профилактические мероприятия. Они модернизируют инфраструктуру, улучшают условия видимости, организуют совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции и проводят разъяснительную работу с водителями.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей и быть внимательными на дороге.