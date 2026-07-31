На заводе «Рехау» в Раменском округе назвали главные тренды оконных профилей

В Раменском округе на заводе «РЕХАУ» сообщили, что цветные и ламинированные окна становятся все более популярными у россиян. По словам коммерческого директора компании Павла Калаущенко, доля ламинированных окон достигает 40 % от общего объема продаж. Такие окна устанавливают в новостройках, частных домах и даже используют при реновации старого жилья.

Лидеры среди оттенков — разные варианты серого и коричневого. Около 70 % пленок имитируют структуру дерева. Также встречаются фактуры под крашеный металл.

Технология проста: в специальном цеху на ПВХ-профиль наносят пленку — с одной или с обеих сторон. При этом цена готового окна вырастает не так сильно, как может показаться: удорожание самого профиля составляет 30–40 %, но в итоговой стоимости окна разница — всего около 5–7 %.

Еще один миф — будто за ламинированными окнами нужен особый уход. На деле они устойчивы к механическим повреждениям и защищены от ультрафиолета, поэтому долго сохраняют цвет и внешний вид.

Завод «РЕХАУ» с 2014 года удерживает позицию лидера по продажам окон. Важным фактором успеха является способность предприятия адаптироваться к текущим условиям рынка. Компания успешно решает вопросы импортозамещения, локализуя ключевые компоненты производства и находя альтернативные решения для поддержания производственных процессов.