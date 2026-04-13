На Загорской ГАЭС начнут масштабный ремонт первого гидроагрегата

На Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), которая является филиалом ПАО «РусГидро» и расположена в Сергиево-Посадском городском округе, стартует капитальный ремонт гидроагрегата №1. Этот агрегат был запущен в 1987 году и обладает мощностью 200 МВт в генераторном режиме и 220 МВт в насосном.

Ремонтные работы проводятся планово и соответствуют утвержденному годовому графику обслуживания оборудования. В этом году запланирован расширенный объем регламентных и сверхтиповых работ с привлечением шеф-инженера завода-изготовителя — российской компании «Силовые машины».

Предыдущий цикл подобных работ проводился в середине нормативного срока службы гидротурбины, который составляет 35 лет. В этом году гидроагрегат будет выведен в ремонт на 222 суток для полного восстановления технических характеристик.

Ремонтный цикл включает комплекс сложных технологических операций по восстановлению эксплуатационных характеристик оборудования. Специалисты проведут полную разборку гидроагрегата, диагностику и ремонт ключевых узлов, устранение дефектов и замену изношенных деталей. Будет выполнен ремонт гидротурбинного оборудования, механической и электрической частей генератора, а также вспомогательных систем.