Строительный завод расширит производство в Воскресенске

Завод «Никогласс» в Воскресенске завершил два крупных инвестиционных проекта, значительно увеличивших производственные мощности. В результате обновлений улучшились качество продукции и увеличился объем выпуска.

В этом году завод «Никогласс», который является частью корпорации «Технониколь», реализовал два важных проекта. Первый проект заключался в запуске нового комплекса оборудования для производства нетканой стеклосетки, что позволило увеличить мощности предприятия и повысить качество продукции. Стеклосетка, произведенная на новом оборудовании, стала более прочной, устойчивой к агрессивным воздействиям и долговечной.

Второй проект — это запуск автоматизированной линии по перемотке и упаковке малярного стеклохолста. Новая линия оснащена современными системами контроля качества, что позволяет гарантировать сохранность и аккуратность продукции при транспортировке.

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