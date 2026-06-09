На ВДНХ пройдет международный туристический форум «Путешествуй!»

С 10 по 14 июня на ВДНХ состоится Международный туристический форум «Путешествуй!». В мероприятии примет участие 74 региона России и 12 дружественных стран.

Стенд Подмосковья будет расположен перед центральным павильоном № 1. На нем представят города, входящие в расширенную географию маршрута «Золотое кольцо» на территории Московской области. Города покажут в виде инсталляций, которые ассоциируются с их ключевыми архитектурными или культурными достопримечательностями.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы от художников дулевского и гжельского народных художественных промыслов и интерактивное представление «Дулевское чаепитие».

На протяжении пяти дней участники представят гостям насыщенную интерактивную программу: развлекательные мероприятия на стендах регионов РФ и зарубежных стран, туры со скидками на отдых, дегустации региональных специалитетов, творческие мастер-классы от мастеров народных промыслов, большой концерт со звездами на Главной сцене, живые встречи в Большом лектории, площадка активного спорта и расслабляющие практики в ретрит-зоне.

Форум будет работать с 10:00 до 20:00. Вход свободный.