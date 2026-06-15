Проект из Подмосковья стал призером конкурса «Россия твоими глазами!»

На ВДНХ в Москве 12 июня прошла церемония награждения победителей Международного конкурса видеороликов «Россия твоими глазами!». Мероприятие состоялось при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта России «Туризм».

Первое место в номинации «Яркое событие» занял Отдел по туризму Администрации Одинцовского городского округа. Победивший видеоролик посвящен фестивалю «Время надежд», который прошел в Звенигороде в 2025 году.

Фестиваль был посвящен ностальгии по эпохе 1950–1960-х годов. Организаторы постарались передать атмосферу того времени через музыку ретро, поэзию и культуру. Пространство фестиваля было оформлено так, чтобы посетители могли погрузиться в дух эпохи начала второй половины прошлого века.

Идея проекта заключалась в создании «моста между поколениями» через эмоции и узнаваемые образы. Фестиваль объединил участников общей историей, позволив им почувствовать связь времен.